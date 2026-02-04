Cancellato il volto dell’angelo Meloni il restauratore | Ecco chi mi ha chiesto di farlo

Nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma, è stato rimosso il volto dell’angelo che alcuni avevano interpretato come una somiglianza con Giorgia Meloni. Il restauratore coinvolto spiega chi gli ha chiesto di fare questa modifica. La decisione è stata presa dopo alcune discussioni, senza creare troppo clamore.

È stato rimosso il volto dell’angelo che, secondo quanto emerso nei giorni scorsi, avrebbe riprodotto le sembianze di Giorgia Meloni nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, a Roma. L’intervento è stato effettuato dallo stesso restauratore che aveva lavorato al dipinto: Bruno Valentinetti, dopo una serie di smentite, ha riconosciuto di aver agito direttamente sull’opera. Accanto al dipinto, Valentinetti ha dichiarato: “L’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano”. Ha poi aggiunto: “Ieri sera l’ho cancellato. A me non interessa, continuo a dire che non era la premier, ma la Curia ha voluto così e io l’ho cancellato”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Bruno Valentinetti, il restauratore che ha coperto il volto dell’angelo nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, spiega perché ha fatto quella scelta.

Il volto dell’angelo nella Basilica di San Lorenzo in Lucina è stato cancellato.

