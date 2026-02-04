Ieri mattina, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, il volto dell’angelo della Meloni è stato cancellato. Il restauratore spiega che l’ha fatto su indicazione del Vaticano, durante un incontro tra il cardinale Baldo Reina e don Micheletti. La decisione sorprende molti, anche perché il volto era diventato simbolo di quella statua.

La decisione è stata presa ieri durante l’incontro tra il cardinale Baldo Reina e don Micheletti, sempre nella basilica. Il viso è stato al momento coperto con della vernice in attesa di ulteriori modifiche È stato cancellato il volto dell'angelo della Meloni nell'affresco della cappella late. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cancellato il volto dell'angelo della Meloni nella cappella di San Lorenzo in Lucina, restauratore: "Me l'ha detto il Vaticano"

Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina

Dopo giorni di polemiche, la faccia di Giorgia Meloni è stata cancellata dall’affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina.

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, il volto dell’angelo è stato coperto con quello di Giorgia Meloni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina

Argomenti discussi: Verso la modifica l'angelo con volto di Meloni a San Lorenzo in Lucina; Il volto di Meloni sarà cancellato dall'affresco: per il Vaticano bisogna tornare al disegno originale; Il volto Santo è davvero quello di Giorgia Meloni sarà cancellato, intervengono Vaticano e Sovrintendenza delle Belle Arti; L’angelo con il volto di Meloni a San Lorenzo in Lucina sarà cancellato.

Cancellato il volto dell’angelo-Meloni dall’affresco della chiesa di San Lorenzo in LucinaIl restauratore Bruno Valentinetti ha cancellato il volto di Giorgia Meloni sull’angelo (o vittoria alata) della chiesa di San Lorenzo in Lucina (Roma). «A me non interessa, continuo a dire che non er ... msn.com

Cancellato il volto dell'angelo con l'immagine di Giorgia Meloni [VIDEO]AGI - E' stato cancellato il volto dell'angelo che assomigliava alla premier Giorgia Meloni nell'affresco della cappella laterale della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Una vicenda per la qua ... msn.com

Cancellato il volto di Giorgia Meloni dall’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Secondo il restauratore Bruno Valentinetti la rimozione del volto sarebbe stata voluta dalla curia. Segui @radioglobofm per vedere altri contenuti - facebook.com facebook

Su richiesta del Vaticano, il restauratore volontario Bruno Valentinetti ha cancellato il volto assomigliante a quello di Giorgia Meloni dall'angelo della basilica romana di San Lorenzo in Lucina @ultimoranet x.com