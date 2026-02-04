Campo di Marte sotto attacco altra spaccata in un locale FOTO
A due mesi dall’inaugurazione la prima spaccata. È successo nella focacceria "Magazzino 84" di via della Torretta. Nella notte ignoti hanno sfondato la vetrata e si sono introdotti nel locale di Campo di Marte. I malviventi hanno arraffato monetine e poco altro, un bottino da un centinaio di euro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
