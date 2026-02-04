Campanella viola per l’Giornata mondiale contro il cancro

Mercoledì 4 febbraio 2026, il Palazzo Campanella si è colorato di viola per la Giornata mondiale contro il cancro. La sede della regione Calabria ha scelto di illuminarsi a sostegno della lotta contro questa malattia, attirando l’attenzione di passanti e rappresentanti istituzionali. La decisione di tingere di viola il palazzo vuole essere un segnale di solidarietà e di impegno.

Mercoledì 4 febbraio 2026, il Palazzo Campanella, simbolo dell'istituzione regionale della Calabria, si è tinto di viola. Una scelta non casuale, in un'occasione che vede l'attivazione della Giornata mondiale contro il cancro, una data ormai consolidata per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere azioni concrete nella lotta alle malattie oncologiche. Il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, ha annunciato l'iniziativa con un tono deciso: "Oggi e domani Palazzo Campanella si illuminerà di viola, un gesto simbolico con cui il Consiglio regionale manifesta vicinanza a chi affronta quotidianamente la sfida del cancro e alle loro famiglie".

