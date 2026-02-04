Cammini tra pino e memoria | l’eco dei sentieri raccontata da Mauro Corona

Sabato 7 febbraio 2026, a Conegliano, si è svolta un’apertura culturale che ha attirato molti appassionati. La nuova sede di Borrauto ha ospitato un evento dedicato alla natura e ai ricordi, con lo scrittore Mauro Corona come protagonista. L’atmosfera è stata semplice e coinvolgente, un momento di confronto tra persone che condividono l’amore per i sentieri e i paesaggi delle montagne. Corona ha raccontato i suoi cammini tra pino e memoria, portando il pubblico in un viaggio tra storie, emozioni e ricordi di natura.

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 18.00, in una piccola ma significativa apertura culturale che si inserisce nel cuore dell’evento più atteso dell’anno, la nuova sede di Borrauto a Conegliano si è trasformata in un luogo di incontro tra natura, memoria e parole. Non si trattava di un evento commerciale, né di una semplice presentazione di libri. Era un momento di condivisione, un’occasione per ascoltare, in silenzio e con attenzione, il respiro di un territorio che, per due giorni, è diventato il palcoscenico della sua stessa storia. Al centro della scena, Mauro Corona, scrittore, scultore, voce autentica del paesaggio alpino, ha presentato *I sentieri degli aghi di pino*, il suo ultimo libro, un’opera che non racconta solo viaggi, ma la lenta, profonda crescita di un’identità legata al suolo, al vento, al rumore degli aghi che scricchiolano sotto i passi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

