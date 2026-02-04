Domenica mattina nel centro storico di Agrigento si svolge un nuovo percorso tra cortili antichi e il castello. Alle 9, i partecipanti potranno scoprire angoli nascosti e storie poco conosciute di questa parte della città, camminando tra muri vecchi e cortili silenziosi. Un modo per vedere Agrigento con occhi diversi, lontano dal solito itinerario turistico.

Domenica 8 febbraio, alle ore 9, nel cuore del centro storico di Agrigento, si aprirà un nuovo itinerario narrativo: *“I cortili e il castello di Girgenti”*, un cammino tra antichi muri, cortili silenziosi e segni invisibili di una città nascosta. L’evento è organizzato all’interno del progetto “Inside Girgenti”, promosso da Minerva Aps, un’associazione culturale dedicata alla scoperta delle città attraverso percorsi urbani e storie locali. Il percorso, curato dallo scrittore Beniamino Biondi, invita a un’esperienza immersiva, in cui il tempo e la memoria sembrano vivere in un’unica e meditativa continuità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cammini narrativi tra antichi cortili e castello a Agrigento: l’itinerario di Girgenti

Approfondimenti su Girgenti Castello

Domenica mattina, alle 9, i cittadini di Girgenti si preparano a esplorare la loro città in modo diverso.

