Camion perde un carico di arance caos e traffico in tilt in viale Regione Siciliana

Questa mattina, il traffico su viale Regione Siciliana si blocca dopo che un camion ha perso un carico di arance. Le frutta si sono sparpagliate sulla strada, creando caos e rallentamenti in entrambe le direzioni. Molti automobilisti sono rimasti bloccati per ore, con il traffico in tilt in tutta la zona. Sul posto sono intervenuti i vigili e i mezzi di pulizia per rimuovere le arance e ripristinare la circolazione.

Mattinata di passione per gli automobilisti in transito su viale Regione Siciliana. Alle prime ore dell'alba infatti un mezzo pesante ha perso parte del carico di arance che si sono riversate sulla carreggiata in direzione Trapani all'altezza di piazzale Giotto.

