Camion che trasporta gas esce di strada e si ribalta

Questa mattina a Rimini, un camion che trasportava gas si è ribaltato lungo la Tolemaide. L’incidente ha causato la chiusura temporanea della strada e ha creato disagi al traffico. Per ora, non si segnalano vittime, ma i soccorritori stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona.

C'è un'uscita di strada autonoma dietro all'incidente che, nella tarda mattinata di mercoledì, ha reso necessario chiudere la Tolemaide a Rimini. Il sinistro si è verificato verso le 11.30 quando, secondo i primi riscontri, il conducente di un mezzo pesante che stava trasportando del gas e.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Questa mattina, poco dopo le 7, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un camion trasportante auto, causando un ribaltamento e danni da valutare.

Un incidente si è verificato questa mattina presto sulla Strada Statale Romana Nord, quando un camion dei rifiuti è uscito di strada e si è ribaltato.

Camion fuori strada in via Tolemaide: il mezzo trasportava gasIl mezzo pesante, che procedeva in direzione mare–monte, era condotto da un uomo italiano di 57 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, il camion ha ... chiamamicitta.it

Camion che portava gas esce di strada sulla Tolemaide. Ripristino complessoQuesta mattina intorno alle 11.30 in via Tolemaide un autoarticolato che procedeva in direzione mare monte è uscito autonomamente di strada. Il conducente, un uomo italiano di 57 anni, è rimasto illes ... newsrimini.it

