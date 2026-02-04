Camion a fuoco in galleria sulla SS36 | Provvidenziale intervento della Stradale per scongiurare il peggio

Un camion è andato in fiamme questa mattina in una galleria sulla SS36. L’intervento della polizia stradale di Bellano è stato rapido e decisivo, evitando che la situazione degenerasse. Il fuoco è stato spento in breve tempo, evitando il peggio per i passanti e gli automobilisti che transitavano lungo quella strada. Il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, e il consigliere regionale Gigliola Spelzini hanno ringraziato pubblicamente gli agenti per il loro coraggio e prontezza.

Un intervento tempestivo e provvidenziale per scongiurare il peggio in galleria. Il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, e il consigliere regionale Gigliola Spelzini hanno espresso il più sentito plauso alla polizia stradale di Bellano per il tempestivo e coraggioso.

