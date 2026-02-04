Cambiare lavoro a 40 anni | follia o rinascita? La risposta della psicologa

Da dilei.it 4 feb 2026

Molti si chiedono se cambiare lavoro a 40 anni sia una mossa azzardata o un’opportunità di rinascita. La psicologa spiega che non è una follia, anzi. È una scelta che può portare a una svolta positiva se fatta con attenzione, pianificazione e il supporto giusto.

Cambiare lavoro a quarant’anni non è una follia, diciamolo subito. È una decisione che tocca chi siamo e chi vogliamo diventare e può trasformarsi in una vera rinascita se affrontata con consapevolezza, pianificazione e il giusto supporto. Si tratta di una transizione che fa emergere paure radicate (il fallimento, la precarietà, il peso dell’età) ma anche bisogni altrettanto urgenti di senso, libertà e coerenza con se stesse. Perché a 40 anni la domanda diventa urgente. A quarant’anni molte persone entrano in una fase di bilanci. Guardiamo alla strada percorsa, a quella che ci aspetta e ci chiediamo: voglio davvero continuare così? Il lavoro diventa il luogo dove questa domanda esplode perché occupa gran parte delle nostre giornate e plasma la nostra identità, la salute mentale e la qualità della vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

