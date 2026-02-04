Molti si chiedono se cambiare lavoro a 40 anni sia una mossa azzardata o un’opportunità di rinascita. La psicologa spiega che non è una follia, anzi. È una scelta che può portare a una svolta positiva se fatta con attenzione, pianificazione e il supporto giusto.

Cambiare lavoro a quarant’anni non è una follia, diciamolo subito. È una decisione che tocca chi siamo e chi vogliamo diventare e può trasformarsi in una vera rinascita se affrontata con consapevolezza, pianificazione e il giusto supporto. Si tratta di una transizione che fa emergere paure radicate (il fallimento, la precarietà, il peso dell’età) ma anche bisogni altrettanto urgenti di senso, libertà e coerenza con se stesse. Perché a 40 anni la domanda diventa urgente. A quarant’anni molte persone entrano in una fase di bilanci. Guardiamo alla strada percorsa, a quella che ci aspetta e ci chiediamo: voglio davvero continuare così? Il lavoro diventa il luogo dove questa domanda esplode perché occupa gran parte delle nostre giornate e plasma la nostra identità, la salute mentale e la qualità della vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cambiare lavoro a 40 anni: follia o rinascita? La risposta della psicologa

Approfondimenti su Cambiare Lavoro 40 anni

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cambiare Lavoro 40 anni

Argomenti discussi: Lavoro, nel 2026 4 lavoratori su 10 pronti a cambiare azienda per stipendio più alto; La trasparenza salariale è lontana tra carriere bloccate e lavoro extra; Lavoro, nuove assunzioni in 6 aziende su 10 nel 2026. Retribuzioni più alte, ma resta il nodo straordinari; Lavorare in Svizzera 2026: guida pratica e consigli utili.

Lavoro, nel 2026 4 lavoratori su 10 pronti a cambiare azienda per stipendio più altoLeggi su Sky TG24 l'articolo Lavoro, nel 2026 4 lavoratori su 10 pronti a cambiare azienda per stipendio più alto ... tg24.sky.it

Ambisci a crescere nel settore assicurativo o desideri cambiare lavoro Su ioassicuro.it ti aspettano le proposte più interessanti di Febbraio, pensate per professionisti di ogni livello: dal commerciale al risk manager. Cogli l’opportunità di valorizzare il tuo tal x.com

Quasi la metà dei giovani in Italia vorrebbe cambiare lavoro ogni anno. Non solo per ambizione, ma per una ricerca sempre più forte di benessere psicofisico. La stabilità lavorativa non è più l’unica priorità: ora il lavoro deve essere sostenibile e quando non - facebook.com facebook