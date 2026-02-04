Caltanissetta Il 10 febbraio Giorno del Ricordo con momento di riflessione sulla tragedia degli ita
Il 10 febbraio, alle nove e mezza del mattino, Caltanissetta si fermerà per ricordare le vittime delle foibe. La città organizza un momento di silenzio e riflessione, coinvolgendo tutta la comunità in un gesto di memoria e rispetto.
Il 10 febbraio, alle ore 9.30 precise, la città di Caltanissetta si fermerà per un momento di silenzio e riflessione. Non per un evento sportivo, né per un anniversario politico, ma per ricordare una pagina dolorosa della storia italiana: la tragedia degli italiani delle foibe, l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati, e il complesso dramma del confine orientale. Il luogo scelto non è un teatro o una piazza centrale, ma villa Monica, in via Turati all’Ulivo, un edificio che da tempo è diventato simbolo di memoria e di impegno civile. L’invito a partecipare è stato lanciato dal Comune, che ha voluto rendere omaggio a chi, tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e gli anni Cinquanta, ha perso la vita, la casa, la lingua, la storia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Caltanissetta. Il 10 febbraio Giorno del Ricordo con momento di riflessione sulla tragedia degli italiani e di tutte le vittime di foibeCALTANISSETTA. In occasione del Giorno del Ricordo in programma il 10 febbraio, il Comune di Caltanissetta ha invitato la cittadinanza a un momento di riflessione per conservare e rinnovare la memoria ... ilfattonisseno.it
