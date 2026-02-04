Il 10 febbraio, alle nove e mezza del mattino, Caltanissetta si fermerà per ricordare le vittime delle foibe. La città organizza un momento di silenzio e riflessione, coinvolgendo tutta la comunità in un gesto di memoria e rispetto.

Il 10 febbraio, alle ore 9.30 precise, la città di Caltanissetta si fermerà per un momento di silenzio e riflessione. Non per un evento sportivo, né per un anniversario politico, ma per ricordare una pagina dolorosa della storia italiana: la tragedia degli italiani delle foibe, l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati, e il complesso dramma del confine orientale. Il luogo scelto non è un teatro o una piazza centrale, ma villa Monica, in via Turati all’Ulivo, un edificio che da tempo è diventato simbolo di memoria e di impegno civile. L’invito a partecipare è stato lanciato dal Comune, che ha voluto rendere omaggio a chi, tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e gli anni Cinquanta, ha perso la vita, la casa, la lingua, la storia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta. Il 10 febbraio Giorno del Ricordo con momento di riflessione sulla tragedia degli ita

Il 10 febbraio si ricorda il Giorno del ricordo, una ricorrenza istituita per preservare la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.

Martedì 10 febbraio, scuole e edifici pubblici si sono fermati per il Giorno del Ricordo.

