Calenda | filorussi fuori dal governo

Carlo Calenda torna a chiedere di escludere i filorussi da qualsiasi governo. Sul suo profilo social, il segretario di Azione pubblica un messaggio chiaro, accompagnato da un montaggio di immagini di Roberto Vannacci, Giuseppe Conte e Matteo Salvini. La sua posizione è netta: nessuna alleanza con chi sostiene posizioni filo-russe.

"I filorussi devono stare fuori da qualsiasi governo". Lo scrive sui social il segretario di Azione Carlo Calenda postando un montaggio di immaagini di Roberto Vannacci, Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Con sottotesto: "Traditori della Patria".

