Calenda candidato sindaco di Roma per il centrodestra? Lui risponde così | C’è la possibilità che conquisti Marte?

Carlo Calenda ha chiuso definitivamente la porta a una candidatura a sindaco di Roma. Oggi ha risposto alle voci che lo volevano in corsa, scherzando sulla possibilità di conquistare Marte. “C’è la possibilità che io conquisti Marte? No, non ho i razzi spaziali”, ha detto, chiarendo che non ci sono piani in questa direzione.

"C'è la possibilità che io conquisti Marte? No, non ho i razzi spaziali ". Con queste parole Carlo Calenda, leader di Azione, ha escluso una sua candidatura a sindaco di Roma, commentando le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. "Per essere molto chiari – ha aggiunto – io non mi candiderò a fare il sindaco di Roma, perché Azione si candiderà a essere il polo europeista e liberale, alternativo a questa destra e a questa sinistra che non mettono mai davanti l'interesse del Paese". Secondo Calenda, la priorità politica è un'altra: "Oggi l'interesse nazionale è partecipare alla costruzione di un'Europa federale nel minor tempo possibile.

