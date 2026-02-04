Nel Regno Unito si registra un aumento preoccupante di interventi per rimuovere la cistifellea. Il motivo potrebbe essere legato all’uso crescente di iniezioni per perdere peso. I medici segnalano un incremento dei casi, e i ricercatori cercano di capire se c’è un collegamento diretto tra le due cose. Intanto, le autorità invitano a fare attenzione e a consultare sempre un medico prima di usare queste iniezioni.

Nel Regno Unito cresce in modo significativo il numero di interventi per la rimozione della cistifellea e, secondo quanto riporta il Times, una delle possibili cause è il crescente utilizzo delle iniezioni per la perdita di peso. I dati più recenti del NHS England mostrano infatti che nel 2024-2025 oltre 80.000 persone si sono sottoposte a colecistectomia per calcoli biliari e disturbi correlati, con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente. Un incremento che preoccupa gli esperti e che, almeno in parte, viene collegato alla diffusione dei farmaci dimagranti a base di agonisti del recettore GLP-1, come Wegovy e Mounjaro, sempre più prescritti sia per l’obesità sia per il diabete di tipo 2. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Calcoli biliari, scatta l'allarme: perché aumentano i casi

Approfondimenti su Calcoli Biliari

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sindrome di Mirizzi è una complicazione rara della colelitiasi (presenza di calcoli biliari). Succede quando uno o più calcoli colpiscono il collo della cistifellea o il dotto cistico, causando una compressione esterna del dotto epatico comune. Questa compress - facebook.com facebook