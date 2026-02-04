La finestra di gennaio si chiude con molte sorprese e poche certezze in Serie A. La Roma ha fatto qualche acquisto, ma non ha soddisfatto completamente i tifosi. L'Inter si è mantenuta ferma, senza grandi mosse. La Juventus non ha portato nessuna novità che possa far felice Spalletti. Il Milan, invece, ha deciso di chiudere definitivamente con Füllkrug. Alla fine, sono pochi i club che possono sorridere, mentre altri si preparano a ripartire con le mani in mano.

C'è chi ha avuto ciò che chiedeva, chi non ha avuto nulla, chi è contento a metà. Ma la sessione di calciomercato di gennaio 2026 della Serie A non passerà alla storia come una delle più scoppiettanti e piene di sorprese degli ultimi anni: alla tradizionale penuria di risorse, mai come stavolta è parsa evidente la povertà di idee dei nostri club, che a differenza di altre occasioni in cui non badavano a spese, stavolta hanno preferito tenere le mani ben salde in tasca. Calciomercato, tutti gli acquisti e le cessioni della Serie A: il tabellone completo Calciomercato, le pagelle È il caso ad esempio della Juventus, che nonostante l'accelerata avuta in classifica dopo l'arrivo di Luciano Spalletti - che ha preso il posto dell'impresentabile Tudor - ha scelto di non accontentare il suo tecnico, che chiedeva a gran voce un centravanti. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Calciomercato, le pagelle della Serie A. Roma a metà, Inter ferma, la Juve non fa felice Spalletti. Milan, basta Füllkrug?

Approfondimenti su Calciomercato SerieA

Il Milan ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Lecce, con un gol di Fullkrug che ha fatto la differenza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Calciomercato SerieA

Argomenti discussi: Pagelle Calciomercato Serie A: Roma (7,5) il colpo è Malen, Milan (7) arriva Fullkrug, Inter (5,5) due giovani per il futuro, Juve (6,5)...; Colpi, noia, bugie e (pochi) soldi: le pagelle del calciomercato invernale; Il Pagellone di Calciomercato: Inter come Milan, Juventus insufficiente. Roma 7, Napoli 5, Genoa 6,5. La Lazio non convince; Calciomercato, il pagellone di gennaio: Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma, promosse e bocciate.

Le pagelle del calciomercato di gennaio 2026: i voti di Mam-e.itLe pagelle del calciomercato di gennaio 2026: i voti di Mam-e.it. Abbiamo messo insieme i colpi in entrata e uscita delle squadre di Serie A ... mam-e.it

Calciomercato, le pagelle del Corriere dello Sport: Lecce sufficienteLe pagelle al mercato del Corriere dello Sport: Lecce sufficiente, Parma e Pisa no . Il quotidiano romano promuove il mercato portato avanti da Pantaleo Corvino e pone l’accento sull’arrivo di Gandelm ... calciolecce.it

#BolognaMilan , le pagelle: #Nkunku e #Rabiot i migliori in campo, sfilza di 4 per la squadra di #Italiano calciomercato.com/liste/milan-le… x.com

«PAGELLONE MILAN: UN MERCATO DA 7! FÜLLKRUG È IL RE, MAIGNAN IL PILASTRO, MA RESTA IL REBUS DIFESA PER ALLEGRI!» #Calciomercato #Milan #Pagelle #Fullkrug #Maignan #Mateta - facebook.com facebook