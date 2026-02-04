Calciomercato Juventus presente e soprattutto futuro | l’analisi dei colpi del gennaio bianconero – VIDEO di Marco Baridon

La Juventus ha concluso un gennaio intenso sul fronte mercato. La società ha portato a casa alcuni colpi importanti, ma guarda già al futuro. Tra conferme e sorprese, i dirigenti stanno lavorando per rafforzare la squadra e prepararla alla prossima stagione. Intanto, i tifosi seguono con attenzione ogni mossa, sperando in altri rinforzi prima della chiusura del mercato.

Calciomercato Juventus, presente e (soprattutto) futuro: l'analisi dei colpi del gennaio bianconero. Il video di Marco Baridon. La Juve archivia la finestra di riparazione ridisegnando le corsie esterne con operazioni intelligenti. L'analisi puntuale di Marco Baridon indica che la dirigenza ha puntato su Jeremie Boga ed Emil Holm, che sbarcano a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Percorso inverso per chi cercava maggior minutaggio: Joao Mario si trasferisce a titolo temporaneo al Bologna, mentre Daniele Rugani va a rinforzare la retroguardia della Fiorentina. Il club non ha trascurato il vivaio, investendo pesantemente sui giovani.

