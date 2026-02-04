Nel mercato di riparazione di gennaio, le squadre italiane hanno fatto mosse importanti. Alcuni hanno puntato su acquisti subito pronti, altri hanno preferito cessioni per rinnovare la rosa. Alla fine, le scelte hanno aperto nuovi scenari per il resto della stagione.

Le mosse strategiche e le scommesse audaci che hanno caratterizzato il mercato di riparazione del calcio italiano nel gennaio 2026. Analisi dettagliata delle squadre e dei nuovi innesti Gennaio 2026 ha rimesso in moto il calcio italiano con piccoli colpi, scelte coraggiose e tante scommesse. Il mercato di riparazione ha premiato chi ha saputo leggere il presente senza dimenticare il domani: tra partenze pesanti, innesti mirati e giovani di prospettiva, il quadro è netto ma ancora aperto. – serieanews.com Il filo di questo mercato è la prudenza. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Calciomercato, il riepilogo di gennaio: gli acquisti e le cessioni del mercato di riparazione

Approfondimenti su Calciomercato Giugno

Dopo settimane di trattative, il calciomercato invernale si è appena chiuso.

Il calciomercato di gennaio si conclude con diversi spostamenti tra le squadre di Serie A.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

CALCIOMERCATO GENNAIO 2026: ECCO I COLPI E GLI ACQUISTI PER TUTTE LE SQUADRE DELLA SERIE A!

Ultime notizie su Calciomercato Giugno

Argomenti discussi: Calciomercato invernale chiuso: il riepilogo degli acquisti e delle cessioni del Bari; Calciomercato Lecce, il riepilogo delle trattative: Morente saluta in extremis, quattro innesti; Tutti gli acquisti ufficiali di gennaio in Serie A; Calciomercato Serie A 2025/2026: acquisti e cessioni del mercato invernale, trasferimenti ufficiali e probabili formazioni tipo.

Chelsea, pubblicato il riepilogo delle operazioni di gennaio: torna Sarr per la difesaCon la chiusura della sessione invernale di calciomercato, il Chelsea ha pubblicato un riepilogo completo di tutte le operazioni del club (Prima Squadra,. tuttomercatoweb.com

Calciomercato Serie A, ultimo giorno: Mateta al Milan, Boga alla Juve, Lookman all’AtleticoCalciomercato Serie A, ultimo giorno: Mateta al Milan, Boga e Holm alla Juventus, Lookman all'Atletico. Tutte le trattative e gli affari prima delle 20:00. lifestyleblog.it

Le #news di #calciomercato di #Zerocinquantuno sono presentate da #Sphaera - Web & Communication #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #SettoreGiovanile #calcio #mercato #riepilogo #operazioni #acquisti #cessioni #entrate #uscite #SerieAEnilive x.com

Il riepilogo finale de calciomercato invernale del Palermo! #palermocalcio #tifosipalermo #serieb #calciomercato - facebook.com facebook