Calcio Under 19 femminile Aquilotte a valanga sul Molassana Tripletta di Locci

Nella trasferta di oggi, le Aquilotte di Franco Danuvola hanno messo in mostra tutta la loro forza, dominando il Molassana con un punteggio pesante. La partita si è conclusa con una tripletta di Locci, che ha guidato la squadra verso una vittoria netta e senza discussioni. È stata una gara senza storia, con le ragazze in campo che hanno spinto forte dall’inizio alla fine.

Il risultato dice tutto sull’andamento della partita: le aquilotte allenate da Franco Danuvola spazzano via in trasferta il Molassana travolto sotto una grandinata di reti in un match praticamente senza storia. Finisce 9-0 per lo Spezia che chiude i conti già nel primo tempo con i gol di Artizzu, Dodaj, Nacci, Capellini e Locci; nella ripresa arrivano altri gol con la doppietta di Locci e le reti firmate da Lombardo e Medici. Il portiere di casa con alcune parate evita alle genovesi un passivo ancora più pesante su altre conclusioni delle attaccanti spezzIne. Spezia sceso in campo con Vené; Maggiani, Gargiulo; Fazio, Caracciolo, Nacci; Artizzu (Medici), Locci, Dodaj, Capellini (Lombardo), Ferrari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Under 19 femminile. Aquilotte a valanga sul Molassana. Tripletta di Locci Approfondimenti su Calcio Under19 femminile Calcio femminile Coppa Italia. Sampdoria troppo forte, aquilotte travolte Calcio Eccellenza femminile. Aquilotte beffate dal Vado in ’zona Cesarini’ Nell'incontro di calcio di Eccellenza femminile, l'Aquilotte dello Spezia sono state sconfitte dal Vado in rimonta nei minuti finali. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Calcio Under19 femminile Argomenti discussi: La serie OWN IT: la scienza al servizio della salute delle donne nel calcio; Decaro, Gravina, Abete e Tisci a Bari, sabato 7 febbraio, per la conferenza stampa di presentazione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11; Otto calciatori e calciatrici nelle Rappresentative dell'Emilia-Romagna: Under 19 e Under 17 a Coverciano; Sett. Giovanile e Femminile: i risultati delle gare. Otto calciatori e calciatrici nelle Rappresentative dell'Emilia-Romagna: Under 19 e Under 17 a CovercianoPer i ragazzi mercoledì 28 gennaio amichevole con la Toscana nel tempio della Nazionale. Le ragazze sfideranno la Pgs a Formigine ... sportpiacenza.it Calcio Under 19 femminile, pareggio nel match di Sanremo. Spezia spreca e rischia la beffaMATUZIANA 4 SPEZIA 4 MATUZIANA: Ventura; Bucolo, Celi; Assandri, De Cristofaro, Ferodova; Carrese, Cicconetti, Pastorino, Francesconi, Cento. A disp. Drissi, Demontis, ... sport.quotidiano.net Calcio Under 15, la rappresentativa di C a Cesena per sfidare i bianconeri il 4 febbraio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.