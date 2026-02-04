Calcio serie C il Perugia prepara lo scontro salvezza di San Benedetto | si svolta verso il 4-2-3-1?

Il Perugia lavora già in vista della partita di San Benedetto Del Tronto, decisiva per la salvezza. I tifosi sperano in un cambio di modulo, con il 4-2-3-1 sempre più probabile. La squadra prova diverse soluzioni in allenamento, cercando di trovare la migliore strategia per affrontare l’appuntamento. Ancora da definire le ultime scelte, ma l’obiettivo è chiaro: uscire con i punti dalla trasferta e risollevare il morale.

Il modulo con tre trequartisti potrebbe essere una carta a gara in corso. Calapai verso il forfait, restano in dubbio Angella e Megelaitis Mancano ancora le controprove di rito, ma salgono le possibilità che il Perugia possa cambiare volto in vista del fondamentale scontro diretto di San Benedetto Del Tronto. Inoltre la squadra, da quando gioca con il 4-3-1-2, pur con i difetti che ha continuato a manifestare, ha trovato la sua identità. Tutto ancora da vedere dunque, con altri tre allenamenti a disposizione: di certo, rispetto al recente passato, le alternative ci sono. Appare probabile il nuovo forfait di Luca Calapai, che anche oggi ha lavorato in parte con il gruppo ma accusa dei fastidi nei cambi di direzione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Perugia San Benedetto

Il Perugia si prepara alla sfida decisiva contro San Benedetto, una partita che potrebbe valere molto di più di tre punti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Perugia San Benedetto

Argomenti discussi: Serie C, le gare della 24^ giornata su Sky; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Serie C – Risultati 24° giornata e classifiche aggiornate; Calcio serie C, il mercato del Perugia si avvia alla volata finale.

Serie C, il calendario della 24^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 24^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compre ... sport.sky.it

Risultati Serie C, classifiche/ Derby all’Audace Cerignola! Diretta gol live score (1 febbraio 2026)Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score oggi, domenica 1 febbraio 2026, delle partite in programma per la 24^ giornata. ilsussidiario.net

[San Benedetto] Restyling di Piazza Montebello: ecco la dislocazione ufficiale del mercato settimanale facebook