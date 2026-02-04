Calcio serie C il Perugia prepara lo scontro salvezza di San Benedetto | si svolta verso il 4-2-3-1?

Il Perugia si prepara a sfidare il San Benedetto nel match che potrebbe decidere le sorti della salvezza. La squadra lavora per cambiare modulo e puntare sul 4-2-3-1, sperando di sorprendere l’avversario e risollevare il morale. Manca ancora qualche giorno, ma le prime indicazioni portano a un possibile cambio di strategia in vista di un appuntamento decisivo.

Mancano ancora le controprove di rito, ma salgono le possibilità che il Perugia possa cambiare volto in vista del fondamentale scontro diretto di San Benedetto Del Tronto.È quanto è emerso dalla seduta di allenamento di oggi pomeriggio, svoltasi sul sintetico: Giovanni Tedesco ha disposto i suoi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il Perugia si prepara alla sfida decisiva contro San Benedetto, una partita che potrebbe valere molto di più di tre punti.

