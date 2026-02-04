Calcio Napoli scatta il piano rinnovo per McTominay | il club pensa al 2030

Il Calcio Napoli ha avviato il piano per rinnovare il contratto di McTominay, che vuole restare a lungo in azzurro. La società lavora per arrivare fino al 2030, mentre i tifosi sono già in fermento e sperano di vedere il centrocampista scozzese ancora protagonista in campo. La squadra punta a continuare a vincere e a rafforzare il progetto di un Napoli sempre più competitivo.

L’entusiasmo della città, lo scudetto e il progetto azzurro: il centrocampista scozzese vuole continuare a vincere con il Calcio Napoli. Quando Scott McTominay è arrivato a Napoli, l’impatto con la città è stato travolgente. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è rimasto quasi spiazzato dall’accoglienza e dall’entusiasmo del popolo azzurro, un sentimento che lo ha conquistato fin dal primo momento. Napoli, per McTominay, non è stata soltanto una nuova tappa di carriera, ma qualcosa che gli è entrato dentro. E insieme all’affetto della città è arrivata anche la soddisfazione più grande: lo scudetto della scorsa stagione, il primo titolo di campionato vinto in carriera. 🔗 Leggi su 2anews.it

Scott McTominay si è affermato come elemento fondamentale del Napoli, dimostrando affidabilità e qualità in campo.

Scott McTominay e il Napoli sono pronti a rinnovare il loro matrimonio.

