Calcio Napoli Di Lorenzo si opera | stop e tempi di recupero

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, conferma ufficiale del club. Il capitano del Napoli si è fatto operare dopo l’infortunio rimediato contro la Fiorentina e ora dovrà affrontare un periodo di recupero. La società ha comunicato che i tempi di ripresa saranno valutati nelle prossime settimane.

Il Calcio Napoli ha annunciato l'operazione chirurgica per il capitano Giovanni Di Lorenzo. La decisione è stata presa di comune accordo dopo l'infortunio al ginocchio sinistro rimediato contro la Fiorentina. Scelta inevitabile per Giovanni Di Lorenzo, che nelle prossime ore si sottoporrà a un intervento chirurgico al piede sinistro. A comunicarlo è stato il Calcio Napoli attraverso una nota ufficiale, nella quale il club ha chiarito le motivazioni alla base della decisione. Un'operazione che il capitano azzurro rimandava da tempo, scegliendo di stringere i denti per restare a disposizione della squadra.

