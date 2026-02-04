calcio il milan cala il tris a bologna e risponde alle vittorie delle rivali

Il Milan batte 3-0 il Bologna in casa e mantiene il passo dell’Inter in vetta. La squadra di Pioli vola con una prestazione convincente, allungando sul quinto posto e rafforzando la propria posizione in classifica. La vittoria arriva dopo un match senza grandi sorprese, con i rossoneri che dominano dal primo minuto e trovano i gol che fanno la differenza. Ora il Milan guarda avanti con fiducia, consapevole di aver fatto un passo importante nella corsa europea.

Il Milan non sbaglia, resta in scia dell’Inter e soprattutto allunga sul +7 rispetto al quinto post o. Serata perfetta per i rossoneri, c he travolgono il Bologna per 3-0, confermando la loro imbattibilità in trasferta e centrano davvero tre punti fondamentali per la loro classifica. Match già in discesa nel primo tempo con le reti di Loftus-Cheek ed Nkunku e poi nella ripresa ci pensa Rabiot a mandare i titoli di coda. Senza Pulisic e con un Leao non al meglio, Allegri decide di schierare in attacco l’inedita coppia formata da Loftus-Cheek ed Nkunku. L’inglese si divora dopo pochi minuti una grande occasione, ma al ventesimo si fa trovare pronto sull’assist di Rabiot, bravissimo a gestire al meglio una palla complicata dopo la parata di Ravaglia sul colpo di testa di Nkunku. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Milan Bologna

Ultime notizie su Milan Bologna

