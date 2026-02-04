Calcio Guardiola | Come si è impassibili di fronte alle guerre?

Pep Guardiola non si è limitato a parlare di calcio alla vigilia della semifinale di Coppa di Lega contro il Newcastle. In conferenza stampa, l’allenatore del Manchester City ha fatto una domanda diretta e provocatoria: “Come si può restare impassibili di fronte alle guerre?” La sua domanda ha lasciato tutti senza parole, spostando l’attenzione su temi più grandi e profondi rispetto al calcio.

Roma, 4 feb. (askanews) – Alla vigilia della semifinale di Coppa di Lega contro il Newcastle, Pep Guardiola ha spostato l’attenzione in conferenza stampa ben oltre il campo. Il tecnico del Manchester City ha parlato a lungo dei conflitti in corso e delle vittime civili, mostrando un coinvolgimento emotivo raro in contesti pre-partita. Nel suo intervento ha citato le guerre in Ucraina, Gaza e Sudan, per poi allargare il discorso agli Stati Uniti, criticando l’amministrazione Donald Trump dopo l’uccisione di Renée Good e Alex Pretti da parte di agenti dell’ICE a Minneapolis. “Guardate cosa è successo negli Stati Uniti: Renée Good e Alex Pretti sono stati uccisi.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Guardiola Roma Guardiola si espone per la Palestina “I potenti sono codardi”. Una cosa banale, ma non nel calcio Pep Guardiola ha deciso di parlare apertamente della situazione in Palestina, una scelta che nel calcio di oggi non è così comune. Calcio serie C, il Perugia cerca di non pensare alle vicende extra calcio. Per Tedesco e Novellino si prospetta un compito arduo Il Perugia di Serie C si concentra esclusivamente sul campo, cercando di mantenere la concentrazione nonostante le recenti difficoltà extra calcistiche. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Guardiola Roma Argomenti discussi: José 'Godinho': 5 vittorie (+1) che l'hanno veramente esaltato; Troppi sfoghi di Guardiola contro gli arbitri: non c’è nessuna cospirazione a danno del Manchester City; Guardiola: Palestina, Ucraina, Minneapolis: in questo momento ci uccidiamo a vicenda per cosa?; 5 belle notizie dal mondo del calcio. Calcio, Guardiola: Come si è impassibili di fronte alle guerre?Roma, 4 feb. (askanews) – Alla vigilia della semifinale di Coppa di Lega contro il Newcastle, Pep Guardiola ha spostato l’attenzione in conferenza stampa ben oltre il campo. Il tecnico del Manchester ... askanews.it Guardiola: Palestina, Ucraina, Minneapolis: in questo momento ci uccidiamo a vicenda per cosa?In conferenza stampa Pep Guardiola va oltre il pallone e denuncia guerre e violenze globali, dalla Palestina all’Ucraina fino agli omicidi di Minneapolis ... fanpage.it Guardiola rompe il silenzio: "Per cosa ci uccidiamo a vicenda" Pep Guardiola non si limita mai a parlare solo di calcio, e lo ha ribadito anche alla vigilia della semifinale di Coppa di Lega contro il Newcastle. Il tecnico del Manchester City ha trasformato una c - facebook.com facebook

