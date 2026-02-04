Calci e pugni al portone ogni notte la denuncia in via Amendola

Questa notte, un residente di via Amendola a Salerno ha segnalato di aver sentito calci e pugni al portone del suo stabile. Secondo quanto riferito, qualcuno avrebbe tentato di entrare nell’appartamento, ma non si sa ancora se sia riuscito nel suo intento. La polizia è stata avvisata e sta indagando sulla vicenda.

Una persona tenterebbe di entrare in un appartamento, a Salerno, in via Amendola. È la segnalazione che arriva in redazione da un nostro lettore. “Salve, da qualche sera questa persona cerca di entrare nei condomini in via Generale Adalgiso Amendola. Prima bussa ai citofoni, poi inizia a dare.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Salerno Via Amendola

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Salerno Via Amendola

Argomenti discussi: Prende a calci e pugni due carabinieri e li manda in ospedale, subito libero perché senza precedenti penali; San Lorenzo, ubriaco dà in escandescenza in strada: calci e pugni ai poliziotti; Calci e pugni al volto e alla testa, lo riduce in fin di vita: arrestato 37enne; Cagliari, aggredita con calci e pugni dopo aver difeso un rider: paura in piazza Yenne.

Aggredisce una donna con calci e pugni al volto e poi ferisce tre agenti: arrestato a PadovaA Padova un 35enne ha picchiato una donna con calci e pugni. Soccorsa da un passante, l’uomo è fuggito ma subito rintracciato e arrestato ... fanpage.it

Pugni, calci e martellate a un poliziotto a Torino negli scontri per Askatasuna, Meloni: Nemici dello StatoUn agente è rimasto ferito durante gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino: il poliziotto è stato accerchiato da un gruppo di violenti, che hanno ... fanpage.it

Primo piano | Molestie ai clienti, calci e pugni ai Carabinieri: arrestati tre “maranza” - facebook.com facebook

Uccise il padre con 99 coltellate viene aggredito a calci e pugni dal compagno di cella: ricoverato a Borgo Trento, l'udienza viene rimandata x.com