La Calabria ha ufficialmente aderito oggi al Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027. La regione punta a ottenere finanziamenti per progetti specifici, con tre bandi aperti e oltre 12 milioni di euro a disposizione. La notizia arriva in un momento chiave, mentre anche la Campania si prepara a partecipare a questa iniziativa europea.

Nel cuore dell’Europa mediterranea, una nuova pagina si apre per la Calabria. Oggi, 4 febbraio 2026, la Regione calabra entra ufficialmente nel Programma Interreg Grecia-Italia 2021–2027, un’opportunità strategica per accedere a tre call europee con un bilancio totale superiore ai 12 milioni di euro. È un passo importante per il territorio, che ora può avviare progetti in ambiti come l’imprenditorialità, il contrasto al cambiamento climatico e l’ammodernamento della governance. Con un cofinanziamento del 75% da parte di fondi europei, e il restante 25% da risorse nazionali, il programma permette di realizzare iniziative significative per lo sviluppo regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria e Campania tra i primi comuni coinvolti dal programma Italia-Europa 2021-2027

