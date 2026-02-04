Cagliari Pisacane sorprende al sua primo anno in Serie A

Questa mattina il Cagliari ha ottenuto una vittoria importante contro una delle squadre più forti del campionato. Fabio Pisacane, alla sua prima stagione in Serie A, ha mostrato grande determinazione e ha guidato i suoi alla vittoria. I tifosi sono entusiasti e sperano che questa squadra possa continuare su questa strada.

Cagliari, 4 febbraio 2026 – Il Cagliari di Fabio Pisacane è una delle rilevazioni più importanti della stagione in corso. I rossoblù occupano attualmente la dodicesima posizione con 28 punti in classifica, la scommessa fatta ad inizio campionato dal presidente dei sardi Tommaso Giulini è al momento un successo. Dopo la sconfitta all'ultimo minuto contro il Napoli alla prima giornata di campionato, Pisacane ha dato forma e idee ad una squadra che adesso è arcigna da sconfiggere anche per le grandi: chiedere alla Juventus di Luciano Spalletti o alla Roma di Gian Piero Gasperini. Questa è la prima esperienza in Serie A da allenatore per Fabio Pisacane, il classe 1986 negli scorsi anni è stato tecnico della Primavera del club sardo riuscendo a vincere anche la Coppa Italia Primavera nel 2024.

