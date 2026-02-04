Cagliari il ds Angelozzi spiega tutto | Prati ha chiesto la cessione eravamo vicini a Dominguez A Luperto rispondo così

Guido Angelozzi spiega i movimenti del Cagliari nel mercato invernale. Il direttore sportivo ha detto che Prati ha chiesto la cessione e che erano molto vicini a Dominguez. Ha anche spiegato come ha risposto alla richiesta di Luperto, senza entrare troppo nei dettagli. In conferenza stampa all’Unipol Domus, Angelozzi ha fatto il punto sulle trattative e sulle scelte fatte in questa finestra di gennaio.

