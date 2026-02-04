Cagliari Angelozzi | Prati vuole lasciare Dominguez era a un passo Su Luperto la mia posizione

Questa mattina, dall’Unipol Domus, Angelozzi ha fatto il punto sul mercato invernale del Cagliari. Ha detto che Prati vuole lasciare e che Dominguez era molto vicino a partire. Poi ha chiarito la posizione su Luperto, senza giri di parole. La conferenza ha messo nero su bianco situazioni chiare e concrete, senza troppi giri di parole.

In conferenza stampa, dall'Unipol Domus, si è svolto un bilancio chiaro e circostanziato sul mercato invernale del club, con una lettura operativa e mirata alle esigenze della squadra. l'analisi evidenzia le linee guida adottate, i movimenti principali e le implicazioni future per la rosa. La gestione ha privilegiato l'ingresso di sette giocatori tra entrate e uscite, con una scelta esplicita di puntare sui giovani per innestare dinamismo e prospettive. Tra gli innesti hanno prevalso due profili esperti come sulemana e dossena, impiegati per la loro affidabilità in una stagione segnata da infortuni.

