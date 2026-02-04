Cadore-Carnate patto a 5 cerchi Sarno Display sale sul podio Ecco gli occhiali ’Cortina Dolomiti’
Dalle vette del Cadore al design brianzolo, la collaborazione tra Castellani Industrie Ottiche e Sarno Display porta alla creazione della collezione di occhiali Sover “Cortina Dolomiti”. Durante l’evento, Sarno Display si è distinto salendo sul podio, segnando un passo importante per il marchio.
Dalle vette del Cadore al design brianzolo: l’alleanza tra Castellani Industrie Ottiche e Sarno Display lancia la collezione di occhiali Sover “Cortina Dolomiti”. Non un semplice merchandising, ma una strategia di “legacy” territoriale che punta ai mercati internazionali. Mentre, i riflettori del mondo si accendono sulle piste olimpiche, dietro le quinte dei Giochi si consuma un’operazione che unisce due eccellenze del Made in Italy: il distretto dell’occhiale cadorino e l’innovazione manifatturiera carnatese. Dietro alla collezione, la nascita di un modello di collaborazione tra le due imprese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Cadore Carnate
Ciclocross, Sparfel trionfa a Hoogerheide tra gli Under23. Viezzi sale sul podio
La prova Under 23 maschile di Hoogerheide, ultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026, si è conclusa con la vittoria di Sparfel e il podio di Viezzi.
Sci Alpinismo, Giulia Murada sale sul podio nella sprint di Courchevel. Cardona si impone tra gli uomini
Si è appena conclusa la prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-2026 a Courchevel.
Ultime notizie su Cadore Carnate
Argomenti discussi: Cadore-Carnate, patto a 5 cerchi. Sarno Display sale sul podio. Ecco gli occhiali ’Cortina Dolomiti’.
Cadore-Carnate, patto a 5 cerchi. Sarno Display sale sul podio. Ecco gli occhiali ’Cortina Dolomiti’Dalle vette del Cadore al design brianzolo: l’alleanza tra Castellani Industrie Ottiche e Sarno Display lancia la collezione di occhiali Sover Cortina Dolomiti. Non un semplice merchandising, ma una ... ilgiorno.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.