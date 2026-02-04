Caceres ritorno alle origini per l’ex Juventus | il difensore firma con lo Juventud de Las Piedras

Martín Cáceres torna a giocare in Uruguay, firmando con lo Juventud de Las Piedras. Dopo aver lasciato la Juventus, il difensore ha scelto di tornare alle sue radici e indossare di nuovo la maglia del club in cui è cresciuto. La decisione nasce da un sentimento di affetto e riconoscenza, e segna un nuovo capitolo nella sua carriera.

Calciomercato, si sblocca il doppio colpo! Kantè al Fenerbahce, En Nesyri all’Al Ittihad: tutti i dettagli Bologna, Italiano nel post partita: «Abbiamo approcciato bene ma non stiamo riuscendo a fare 2 partite consecutive di livello» Pagelle Bologna Milan, che show dei rossoneri! Nkunku e Rabiot illuminano, delude Castro. I VOTI Calciomercato, si sblocca il doppio colpo! Kantè al Fenerbahce, En Nesyri all’Al Ittihad: tutti i dettagli Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Bologna Milan, che show dei rossoneri! Nkunku e Rabiot illuminano, delude Castro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Caceres, ritorno alle origini per l’ex Juventus: il difensore firma con lo Juventud de Las Piedras Approfondimenti su Caceres Juventus Caceres torna a casa: l’ex Juventus ha firmato con lo Juventud de Las Piedras: c’è l’annuncio ufficiale del club Martin Caceres torna a giocare in Uruguay. A Las Palmas de Gran Canaria, sulla spiaggia di Las Canteras, ogni inverno prende forma il "Belén de Arena" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Plantas Artificiales Las Piedras Canelones Uruguay (@SergioOjedaFerron) - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.