Cacciatori trovati morti a Montagnareale indagato un amico di Antonio Gatani | sequestrati vestiti e fucili

Gli investigatori stanno ancora cercando di capire cosa sia successo davvero nella zona di Montagnareale, dove tre cacciatori sono stati trovati morti. Un amico di Antonio Gatani, già indagato, è stato sottoposto all'esame dello stub. Sono stati sequestrati vestiti e fucili, ma ancora non si hanno tutte le risposte. Gli inquirenti vogliono capire se ci siano stati errori o qualcosa di più grave dietro questa tragedia.

Una possibile svolta arriva dalle indagini sui tre cacciatori morti a Montagnareale (Messina): la Procura ha stretto il cerchio intorno al quarto uomo, ovvero la persona che ha riferito di essersi separata dal gruppo prima della tragedia. Si tratta, nello specifico, di un amico di Antonio Gatani, una delle vittime. Secondo le indiscrezioni gli inquirenti avrebbero sequestrato i suoi indumenti e i suoi fucili. L'indagato sottoposto alla prova dello stub Come riporta Ansa, l'uomo indagato per l'omicidio di Antonio Gatani (82 anni) e dei fratelli Giuseppe e Devis Pino (rispettivamente 44 e 26 anni) è stato sottoposto alla prova dello stub.

