Cacciateli tutti e due Amici 25 è rivolta | pubblico furioso

Questa volta il pubblico si è scaldato davvero. Durante la puntata di ieri, gli spettatori hanno urlato contro i giudici chiedendo di cacciarli entrambi, i nuovi ballerini arrivati nel cast. La tensione è salita quando sono comparsi sul palco, e l’ira si è fatta sentire forte e chiara in sala. La discussione tra fan e produzione si accende di nuovo, alimentata dall’arrivo di questi due nuovi interpreti.

L'ingresso di due nuovi ballerini all'interno di Amici di Maria De Filippi ha riacceso una polemica che accompagna il programma ormai da diverse edizioni. Per una parte consistente del pubblico, più che una semplice novità di percorso, si tratta di un vero controsenso, soprattutto alla luce della narrazione ufficiale che continua a presentare il format come una scuola prima ancora che come un talent. >> La vip più discussa d'Italia e il suo armadio impressionante, eccolo Nei primi commenti comparsi online, il malumore è evidente. Su X, Facebook e Instagram molti fan si interrogano sul senso di nuovi ingressi a stagione inoltrata, parlando apertamente di una scelta che rischia di snaturare lo spirito del programma.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Amici 25 Amici 25, cacciati i protagonisti top: è rivolta Nella registrazione di Amici 25, sono stati eliminati alcuni dei protagonisti più noti, creando un clima di tensione e discussione tra i partecipanti. "Fuori, tutti e due". Amici 25, decisione e contestazione immediata: "Erano i migliori" Giovedì 8 gennaio 2026 si è registrata la quattordicesima puntata di Amici 25, in onda domenica 11 gennaio su Canale 5.

