Nei giorni scorsi si è scatenata una polemica tra Roma e Londra sul programma GCAP, il progetto internazionale per il nuovo caccia di sesta generazione. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha criticato il Regno Unito, accusandolo di non condividere abbastanza le sue tecnologie avanzate, definendo la segretezza britannica una follia. Le tensioni tra i due paesi si sono fatte più evidenti, alimentando sospetti e frizioni tra i partner coinvolti.

Nei giorni scorsi è apparsa su vari media la notizia che il ministro della Difesa Guido Crosetto avrebbe affermato che il Regno Unito non sta facendo abbastanza per condividere la sua tecnologia all’avanguardia con i partner del programma GCAP (Global Combat Air Programme) per il caccia di sesta generazione, definendo la presunta segretezza britannica una follia. Le parole del Ministro, riportate da varie agenzie, sono state: “Ho chiesto espressamente a Leonardo di condividere tutto con gli inglesi e anche con i giapponesi: non cambio idea se non stanno facendo altrettanto”. Crosetto. Giustamente, sostiene che “l’egoismo” possa danneggiare la cooperazione, affermando ai microfoni della Reuters che la condivisione della tecnologia quando si fanno investimenti insieme è fondamentale per una “relazione seria”, rimarcando anche che “non c’è più nessuno che possa essere considerato di prima o seconda classe e che voglia difendere le vecchie eredità; bisogna abbattere alcune barriere egoistiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caccia GCAP, tecnologia e sospetti: ecco perché le frizioni tra partner favoriscono Washington

