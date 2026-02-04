Caccia allo spirito dei Giochi Prezzi alle stelle? Idee alternative Tra maxi schermi mostre e teatri

Le Olimpiadi attirano l’attenzione di molti, ma non tutti possono permettersi di partecipare o anche di assistere agli eventi dal vivo. I prezzi dei biglietti sono alle stelle e le gare più importanti sono spesso fuori portata per le tasche di tanti. Per chi cerca alternative, città e musei propongono esposizioni, spettacoli teatrali e grandi schermi in piazza. La cerimonia di apertura, ad esempio, rimane un sogno per molti, anche con gli sconti e le offerte last-minute. In questo modo, comunque, si cerca di trovare qualche modo per vivere l’at

Gare non per tutte le tasche, cerimonia inaugurale per molti irraggiungibile, nonostante gli sconti last-minute, i due per uno e i biglietti-premio per i volontari. Scatta così la caccia agli eventi alternativi per chi non vuole arrendersi alla tivù e vuol sentire lo spirito olimpico della città. A partire dalla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026: al di là di San Siro, l'appuntamento venerdì è al Fan Village di Milano in Piazza del Cannone. Sempre schermo è, ma maxi, e soprattutto non si è soli sul divano. Magra consolazione per qualcuno, occasione per assaporare l'atmosfera dei Giochi per altri e, soprattutto, si entra gratis (fino a esaurimento posti).

