CaMa chiude il girone oltre le aspettative Rendimento costante e lavoro di qualità Il ds Berlincioni | Rimaniamo concentrati

Il girone di andata della Cerretese Pallavolo "Ca.Ma" in serie C femminile è andato oltre le aspettative della vigilia e lascia ben sperare per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, ovvero una salvezza tranquilla. Le biancoverdi sono al sesto posto in classifica, frutto di otto vittorie e cinque sconfitte avendo battuto tutte le squadre che le seguono in classifica e perso con le prime cinque formazioni del girone. La squadra di coach Marco Angiolini (affiancato da Giulia Lensi e Luca Gribaldo) ha tenuto un rendimento costante nelle prime tredici gare, con qualche problema fisico risolto in tempi abbastanza rapidi e il rientro graduale della centrale Rachele Innocenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ca.Ma. chiude il girone oltre le aspettative. Rendimento costante e lavoro di qualità. Il ds Berlincioni: "Rimaniamo concentrati"

