BYD interrompe pubblicità in controtendenza con l’ingegneria automobilistica italiana

4 feb 2026

La casa cinese BYD ha deciso di fermare la sua campagna pubblicitaria in Italia, andando contro la tendenza delle aziende del settore automobilistico nel paese. La scelta arriva dopo aver scatenato molte polemiche e reazioni contrastanti tra il pubblico e gli esperti. La campagna aveva attirato l’attenzione, ma ora si interrompe senza spiegazioni ufficiali.

** Online – 4 febbraio 2026** Quella della BYD è stata una campagna pubblicitaria che ha provocato scalpore. Una promozione, iniziata poche settimane fa, che offriva fino a 10.000 euro di sconto a chi avesse permesso una vettura con cinghia a bagno d’olio, in cambio di un modello della casa cinese. La campagna, intitolata “Purefication”, sembrava un colpo di mano strategico, una sorta di attacco diretto ai motori PureTech della Stellantis. Ma l’operazione, pur essendo stata lanciata in Italia, si è subito scontrata con un fronte duro: il Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria. È intervenuto, e con fermezza, bloccando la pubblicità della casa cinese, definendola “ingannevole” e “denigratoria”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giurì Pubblicità blocca campagna Byd, ‘soddisfazione’ Stellantis

Il Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha deciso di bloccare la campagna pubblicitaria di Byd in Italia.

Il Giurì della pubblicità ferma la campagna Byd

Il Giurì della pubblicità ha deciso di bloccare temporaneamente la campagna pubblicitaria di Byd.

BYD, il Giurì stoppa la campagna contro Stellantis: Purefication si ferma, ora resta il caso ADAS

BYD: bloccata la pubblicità contro la cinghia a bagno d'olio che stuzzicava Stellantis

