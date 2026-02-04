Bus senza passeggeri finisce fuori strada a Casalmoro | rallentamenti sulla Asolana

Un bus è uscito di strada questa mattina sulla statale 343 tra Casalmoro e Asola. L’incidente si è verificato all’altezza di Casalmoro, senza coinvolgere altri veicoli o persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma fortunatamente non ci sono feriti. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa, causando alcuni rallentamenti nel traffico sulla strada.

Casalmoro (Mantova), 4 febbraio 2026 – Un bus è finito fuori strada sulla statale 343 Casalmoro-Asola, all'altezza di Casalmoro, in provincia di Mantova. All’interno del mezzo era presente solamente il conducente, rimasto illeso. Il pullman risulta di proprietà del comune di Milano ed era condotto da un dipendente di una carrozzeria di Casalmoro dove lo stesso bus era ricoverato. Sul posto i Carabinieri di Castel Goffredo e i Vigili del Fuoco. Al momento il traffico sulla statale 343 "Asolana" è provvisoriamente rallentato all'altezza di Casalmoro. Le squadre Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine sono sul posto per la gestione dell'emergenza e la regolazione della viabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

