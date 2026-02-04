Luciano Buonfiglio spera che si tratti solo di un errore. L’allenatore del team azzurro commenta con cautela la positività al letrozolo della sua atleta, sottolineando che si aspetta le controanalisi e definendo la situazione una possibile superficialità. Per ora, la procura di Bolzano ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato.

«Sono in attesa di capire se ci saranno le controanalisi. Sembra davvero una superficialità ». Sceglie parole e modi accomodanti, Luciano Buonfiglio, parlando della positività al letrozolo della biatleta azzurra Rebecca Passler, per la quale la procura di Bolzano ha aperto al momento un fascicolo per atti non costituenti reato, in attesa di ulteriori elementi. L’altoatesina allo stato attuale non è indagata. «Stiamo dimostrando di essere un Paese eccezionale, in cui il centro antidoping appena inaugurato funziona », spiega il numero uno del Coni durante la presentazione dei palinsesti di Hbo Max per i Giochi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Buonfiglio: "Doping? Spero sia un errore"

Approfondimenti su Rebecca Passler

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio commenta la decisione di disputare il match Milan-Como a Perth, in Australia, senza entrare troppo nel dettaglio.

Oscar Onley commenta il tema del doping nel ciclismo, evidenziando come, nonostante numerosi controlli, il problema possa non essere completamente scomparso.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Rebecca Passler

Buonfiglio: Doping? Spero sia un errore«Sono in attesa di capire se ci saranno le controanalisi. Sembra davvero una superficialità ». Sceglie parole e modi accomodanti, Luciano Buonfiglio, parlando della positività al letrozolo della biatl ... ilgiornale.it

Milano Cortina: Buonfiglio 'doping Passler strano, fiduciosi sia un errore'(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Ci sembra strano. Siamo fiduciosi possa essere uno sbaglio. Lo dice il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, parlando del caso di doping dell'atleta azzurra di biathlon ... tuttosport.com

Milano-Cortina, Buonfiglio su Passler: "Strano caso di doping, ci auguriamo sia un errore" - facebook.com facebook

Milano-Cortina, Buonfiglio su #Passler: "Strano caso di doping, ci auguriamo sia un errore" x.com