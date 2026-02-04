Bruxelles apre 6 nuove procedure di infrazione contro l’Italia Metà legate all’ambiente per cui Roma ha già sborsato oltre 800 milioni

La Commissione europea ha avviato sei nuove procedure di infrazione contro l’Italia. Metà di queste sono legate all’ambiente, e Roma ha già pagato più di 800 milioni di euro per rispettare gli obblighi. Le notizie arrivano in un momento già difficile: se il 2025 si era chiuso con problemi, il 2026 non sembra andare meglio. La situazione si sta facendo calda, tra richiami e sanzioni che si accumulano.

La Commissione europea presenta il conto a suon di procedure di infrazione. E, se il 2025 è finito male, il 2026 non è certo iniziato molto meglio. Dopo le sette procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia arrivate l'anno scorso, due avviate a dicembre scorso con altrettante lettere di messa in mora (una legata al mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria a Napoli e Palermo) e cinque portate avanti da Bruxelles (di cui tre su rifiuti, protezione della natura e rinnovabili), ancora una volta è l' ambiente a dare grattacapi. Delle sei diverse lettere di messa in mora che aprono procedure nuove di zecca, tre riguardano temi legati direttamente o indirettamente all'ambiente.

