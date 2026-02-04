Brutto Prato così non va Lo dicono anche i numeri

Il Prato non convince più. I numeri parlano chiaro e la sconfitta contro il Follonica Gavorrano ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. La squadra fatica a trovare il ritmo e il risultato negativo si fa sentire pesante, anche tra i tifosi più ottimisti. La situazione richiede risposte subito, prima che il trend negativo diventi troppo difficile da invertire.

A preoccupare non ci sono solo le sensazioni, davvero brutte, che il Prato ha lasciato in chi lo ha visto contro il Follonica Gavorrano. Ma ci sono anche i freddi numeri. Che non sempre dicono tutto, ma a volte dicono tanto. Ebbene, se si pensava che i biancazzurri avessero approcciato male il girone d’andata, la squadra è riuscita addirittura a fare peggio in queste prime cinque partite del ritorno (e del 2026), conquistando la miseria di 4 punti, ossia 2 in meno rispetto all’inizio campionato. E’ peggiorata sia la statistica difensiva (nove reti incassate contro sei) che quella offensiva (sei gol segnati contro sette). 🔗 Leggi su Lanazione.it

SIMONE ROSSETTI Torna al gol il bomber del Prato che non segnava dal 30 Novembre e si guadagna il quarto MVP Gelateria Al Bacio stagionale Speriamo che il bomber biancazzurro si sia sbloccato e aiuti la nostra squadra ad uscire da questo - facebook.com facebook