Brignone è tornata | Fatica fiducia e ipnosi ho sacrificato tutto Sarò veloce per me e per l' Italia

Federica Brignone torna in gara dopo un periodo di fatica e sacrifici, dichiarando di aver usato fiducia e ipnosi per superare le difficoltà. “Sarò veloce, per me e per l’Italia”, dice. La sciatrice si sente motivata e pronta a dare il massimo, anche se avrebbe preferito sfilare a San Siro come portabandiera, anche a costo di un elicottero per tornare a Cortina.

L'emozione è palpabile. Federica Brignone è una tigre quando abbassa il casco in partenza, per azzannare la pista con naturale classe e velocità, lo status di sciatrice italiana più vincente della storia lo conferma. Ma smessa la tuta azzurra si presenta più semplicemente come una donna libera e riflessiva, mentalmente forte, temprata dalle esperienze e da una gestione scrupolosa del proprio equilibrio psico-fisico. Non lo avesse fatto per buona parte della carriera, ora che ha 35 anni difficilmente sarebbe stata al via di questa Olimpiade, dopo il grave infortunio che esattamente dieci mesi fa aveva fatto temere il peggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dopo 292 giorni dall’infortunio in Val di Fassa, Federica Brignone torna in gara in Coppa del Mondo a Kronplatz, conquistando il sesto posto nello slalom gigante.

