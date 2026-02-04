Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 4 febbraio 2026

Questa mattina a Caserta sono arrivate diverse notizie importanti. Tra le più rilevanti, ci sono fatti di cronaca, aggiornamenti politici e le condizioni del tempo. La nostra top ten di oggi raccoglie i fatti più interessanti che sono accaduti in città e dintorni, per tenervi sempre informati su quello che succede.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, politica, meteo e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 4 febbraio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. - Zannini davanti al giudice: respinte le accuse tra memorie scritte e dichiarazioni spontanee. Il consigliere regionale chiarisce la sua posizione per quasi due ore: “Nessun accordo con gli imprenditori, la gita in yacht l'ho pagata”. - Concorso truccato alla Vanvitelli: il giudice corrompe il professore per l'aiutino alla moglie. La richiesta del giudice di pace Martone al prof D'Amico di una 'spintarella' per la moglie Merola per l'accesso alla scuola di specializzazione in farmacologia e tossicologia.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

