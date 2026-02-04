Brasile bus si ribalta | 16 vittime

Un incidente grave in Brasile: un autobus si è ribaltato, causando la morte di sedici persone, tra cui quattro bambini. Tutti tornavano a casa dopo aver partecipato a una festa religiosa nel nordest del paese. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma le autorità sono sul posto per i rilievi. La notizia ha scosso la comunità locale, che ora si trova a fare i conti con questa tragedia.

1.08 Sedici persone, tra cui 4 bambini, sono morte in un incidente stradale mentre, a bordo di un autobus, tornavano a casa dopo aver preso parte a una festa religiosa nel nordest del paese. Il bus trasportava circa 60 persone quando si è ribaltato nella zona rurale dello stato di Alagoas, sbalzando fuori alcuni passeggeri. Altri sono rimasti intrappolati tra le lamiere.Il governo regionale di Alagoas ha dichiarato che 7 donne, 5 uomini e 4 bambini sono deceduti nell'incidente, sulla cui dinamica sono ancora in corso accertamenti.

