Brasile autobus di pellegrini si ribalta in autostrada almeno 15 morti

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autobus di pellegrini si è ribaltato stamattina in autostrada nel Brasile. Almeno 15 persone sono morte, tra cui tre bambini. Alcuni sopravvissuti sono stati trasportati in elicottero in ospedale. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Tra le vittime accertate, secondo quanto riferito dalla polizia, ci sono anche tre bambini, mentre alcuni passeggeri sopravvissuti sono stati trasportati in elicottero in ospedale per ricevere le cure del caso.

Incidente terribile, autobus si ribalta e si distrugge: almeno 16 morti

Turchia, autobus si ribalta ad Antalya: almeno 8 morti e 26 feriti

Questa mattina, un autobus che viaggiava da Tekirdag verso Antalya si è ribaltato lungo la tangenziale nord della città turca.

