Brasile autobus di pellegrini si ribalta in autostrada almeno 15 morti

Un autobus di pellegrini si è ribaltato stamattina in autostrada nel Brasile. Almeno 15 persone sono morte, tra cui tre bambini. Alcuni sopravvissuti sono stati trasportati in elicottero in ospedale. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Tra le vittime accertate, secondo quanto riferito dalla polizia, ci sono anche tre bambini, mentre alcuni passeggeri sopravvissuti sono stati trasportati in elicottero in ospedale per ricevere le cure del caso.

