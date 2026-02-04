Boss in incognito sbarca a Pietralunga

Questa mattina a Pietralunga è arrivato il protagonista del nuovo programma televisivo “Boss in incognito”. La troupe ha girato alcune scene tra le campagne dell’Altotevere, attirando curiosi e passanti. Il progetto porta sul campo imprenditori di successo che si mascherano per scoprire come vivono e lavorano i loro dipendenti. La città si prepara a essere al centro di questa trasmissione, che promette di raccontare storie di lavoro e legami familiari, immersa tra le verdi colline umbre.

PIETRALUNGA - Un racconto che unisce il successo industriale all'intensità dei legami familiari, sullo sfondo le campagne dell'Altotevere. Ieri sera su Rai 2 l'undicesima edizione di " Boss in incognito " ha chiuso la stagione con Silvia Cecchini, amministratore delegato di Tartufi Jimmy, azienda d'eccellenza di Pietralunga fondata negli anni '80 dal padre Giovannino, affettuosamente chiamato "Jimmy". Dopo la scomparsa del fondatore, Silvia e suo fratello Andrea hanno raccolto l'eredità paterna con determinazione, trasformando l'impresa in un gigante da 36 milioni di euro di fatturato annuo, capace di processare 10 tonnellate di prodotto al mese grazie al lavoro di 120 collaboratori.

