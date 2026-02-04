Borsa italiana senza freni | oggi vola ai massimi dal novembre 2000

La Borsa di Milano continua a salire senza sosta. Oggi l’indice Ftse Mib ha superato i 47 mila punti, raggiungendo il massimo dal novembre 2000. Le principali Borse europee seguono a ruota, con lo Stoxx 600 che tocca i 620 punti, un livello mai visto prima. La giornata si conferma positiva, con investitori sempre più ottimisti.

Roma, 4 febbraio 2026 – La Borsa italiana vola altissima e supera quota 47mila punti, con l'indice Ftse Mib che ha superato Raggiungono nuovi massimi le principali Borse europee, con l'indice Stoxx 600 a 620 punti, valore mai toccato finora. Ma a brillare sono tutte le Piazze europee, con Londra che si porta a livelli mai raggiunti. Continua la corsa dell'oro che oggi è tornato a superare 5mila dollari. Uan corsa che pare senza freni, nonostante le società quotate sul mercato regolamentato siano meno di 200, secondoo i dati che emergono nel 'Capital Markets in Italy', rapporto pubblicato ieri dalla Consob.

