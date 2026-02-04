Booker ma quanti punti fai? L' Olimpia Milano stende il Baskonia così

L'Olimpia Milano ottiene una vittoria importante contro il Baskonia, battendolo 109-89 in una partita decisiva per il play-in di Eurolega. I milanesi hanno dominato dall'inizio alla fine, portando a casa i due punti che potrebbero risultare fondamentali nella corsa ai playoff.

L'Olimpia Milano vince una partita decisiva per il play-in di Eurolega battendo nettamente il Baskonia 109-89. Nonostante le assenze di Bolmaro e Nebo, l’Olimpia domina grazie a un grande terzo quarto, sistemando la difesa e brillando in attacco, con 109 punti segnati, record stagionale. A brillare sopra a tutti e Booker, che con i suoi 21 punti trascina la formazione milanese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

