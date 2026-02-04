Bonus scuola bloccato | ritardi nell’erogazione mettono a rischio formazione docenti e sostegno alle scuole
Le scuole italiane sono ferme. A quasi due mesi dall’annuncio, il bonus scuola ancora non viene erogato. Gli insegnanti aspettano, ma niente fondi arrivano nelle loro mani. La mancanza di risorse mette a rischio la formazione dei docenti e il sostegno alle scuole, che già faticano a fare fronte alle esigenze quotidiane. In molte regioni, le lezioni continuano senza i materiali promessi e senza i soldi promessi dallo Stato. La situazione resta incerta, e le scuole chiedono una soluzione immediata.
È il 4 febbraio 2026, e nelle aule scolastiche di tutta Italia, da Milano a Palermo, da Trieste a Cagliari, gli insegnanti aspettano ancora un segnale che non arriva. Il bonus da 500 euro previsto dalla legge 107 del 2015, destinato alla formazione continua e all’aggiornamento professionale, è bloccato da oltre tre mesi. Il decreto attuativo, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 gennaio, non esiste. Nessuna comunicazione ufficiale dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nessun chiarimento sugli importi, sulle modalità di utilizzo, sulle tempistiche. Eppure, il 20252026 è già in corso: il secondo quadrimestre è iniziato, le scuole sono in piena attività, ma i docenti non sanno se potranno partecipare a corsi, acquistare libri o strumenti didattici con il sostegno del bonus. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Bonus Scuola
Il bonus scuola come strumento di libertà educativa e sostegno alle famiglie più povere. L’appello di Suor Alfieri
Carta Docente, il PD presenta nuova interrogazione: “Il Ministro chiarisca i ritardi nell’erogazione delle somme per l’anno 2025/2026”
La responsabile nazionale scuola del Pd, Irene Manzi, ha presentato alla Camera una nuova interrogazione sulla Carta del docente.
Ultime notizie su Bonus Scuola
Argomenti discussi: Carta Docente 2026: Bonus ancora bloccato a gennaio, cresce l’incertezza tra gli insegnanti. Tutti i dettagli sui ritardi e le novità attese; Carta del docente: bonus ancora bloccato a fine gennaio. Consap intanto resta gestore fino al 2028; Carta del Docente, duemila precari in attesa del bonus: Ritardo di 5 mesi; Treno bloccato nella galleria del Ceneri: traffico limitato fra Giubiasco e Lugano.
Carta del Docente, manca ancora decreto attuativo. Quando arriva il bonus 2025/2026?Leggi su Sky TG24 l'articolo Carta del Docente, manca ancora decreto attuativo. Quando arriva il bonus 2025/2026? tg24.sky.it
Carta del Docente 2025: piattaforma ferma e bonus bloccato, protesta il mondo della scuolaIl nuovo anno scolastico è iniziato, ma per migliaia di insegnanti italiani la Carta del Docente 2025/2026 resta solo una promessa. Mentre si attende l'avvio del concorso, a oltre un mese dall’avvio ... it.blastingnews.com
Hai bisogno di aiuto "digitale" per Sanità, Spid, supporto per i bonus, Scuola, utilizzo mail e smartphone Nei Conad di Grosseto in via Clodia e via Senegal c'è il Punto digitale tutti i LUNEDÌ presso il supermercato Conad di via Senegal, dalle ore 9 alle 11, e t - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.