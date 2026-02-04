Le scuole italiane sono ferme. A quasi due mesi dall’annuncio, il bonus scuola ancora non viene erogato. Gli insegnanti aspettano, ma niente fondi arrivano nelle loro mani. La mancanza di risorse mette a rischio la formazione dei docenti e il sostegno alle scuole, che già faticano a fare fronte alle esigenze quotidiane. In molte regioni, le lezioni continuano senza i materiali promessi e senza i soldi promessi dallo Stato. La situazione resta incerta, e le scuole chiedono una soluzione immediata.

È il 4 febbraio 2026, e nelle aule scolastiche di tutta Italia, da Milano a Palermo, da Trieste a Cagliari, gli insegnanti aspettano ancora un segnale che non arriva. Il bonus da 500 euro previsto dalla legge 107 del 2015, destinato alla formazione continua e all’aggiornamento professionale, è bloccato da oltre tre mesi. Il decreto attuativo, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 gennaio, non esiste. Nessuna comunicazione ufficiale dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nessun chiarimento sugli importi, sulle modalità di utilizzo, sulle tempistiche. Eppure, il 20252026 è già in corso: il secondo quadrimestre è iniziato, le scuole sono in piena attività, ma i docenti non sanno se potranno partecipare a corsi, acquistare libri o strumenti didattici con il sostegno del bonus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonus scuola bloccato: ritardi nell’erogazione mettono a rischio formazione docenti e sostegno alle scuole

Approfondimenti su Bonus Scuola

La responsabile nazionale scuola del Pd, Irene Manzi, ha presentato alla Camera una nuova interrogazione sulla Carta del docente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bonus Scuola

Argomenti discussi: Carta Docente 2026: Bonus ancora bloccato a gennaio, cresce l’incertezza tra gli insegnanti. Tutti i dettagli sui ritardi e le novità attese; Carta del docente: bonus ancora bloccato a fine gennaio. Consap intanto resta gestore fino al 2028; Carta del Docente, duemila precari in attesa del bonus: Ritardo di 5 mesi; Treno bloccato nella galleria del Ceneri: traffico limitato fra Giubiasco e Lugano.

Carta del Docente, manca ancora decreto attuativo. Quando arriva il bonus 2025/2026?Leggi su Sky TG24 l'articolo Carta del Docente, manca ancora decreto attuativo. Quando arriva il bonus 2025/2026? tg24.sky.it

Carta del Docente 2025: piattaforma ferma e bonus bloccato, protesta il mondo della scuolaIl nuovo anno scolastico è iniziato, ma per migliaia di insegnanti italiani la Carta del Docente 2025/2026 resta solo una promessa. Mentre si attende l'avvio del concorso, a oltre un mese dall’avvio ... it.blastingnews.com

Hai bisogno di aiuto "digitale" per Sanità, Spid, supporto per i bonus, Scuola, utilizzo mail e smartphone Nei Conad di Grosseto in via Clodia e via Senegal c'è il Punto digitale tutti i LUNEDÌ presso il supermercato Conad di via Senegal, dalle ore 9 alle 11, e t - facebook.com facebook