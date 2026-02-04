Bonucci torna a parlare di bullismo nell’ultima puntata della webserie della Figc

Interessante, il quarto episodio di "Speak Out! Il calcio racconta", la webserie della Figc sul valore sociale del calcio, pubblicata su sostenabilia.it. Si parla di bullismo e a farlo è Leonardo Bonucci, campione d’Europa con gli azzurri nel 2021 e ora assistente tecnico del ct della Nazionale Gennaro Gattuso, che dialoga con Mirko Cazzato, giovane fondatore di "MABASTA! Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti". Bonucci condivide la sua esperienza personale di vittima quando era ancora un bambino: una ferita profonda che lo ha spinto a scrivere un libro per aiutare chi oggi vive la stessa situazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bonucci e il tema del bullismo nell'ultimo episodio della webserie della Figc "Speak Out"

Argomenti discussi: Online la nuova puntata di ‘Speak Out!’, Bonucci e Cazzato contro il bullismo; ‘Roba da matti’, è on line la nuova puntata della nuova webserie della FIGC; La signora ci offre il crack: on the road nell'America di Trump. Millennium Live con Arianna Bonucci e Max Papeschi; Caro bollette tra Ets e Ppa: Ma il vero tema è la carenza di energia.

Bonucci e il tema del bullismo nell'ultimo episodio della webserie della Figc Speak OutOnline la puntata Bullo ti scrivo: l'attuale assistente tecnico del ct azzurro Gattuso dialoga su un tema di grande attualità con Mirko Cazzato, giovane fondatore di MABASTA! Movimento Anti Bullism ... gazzetta.it

Bonucci e il bullismo nella webserie FigcLeonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della Nazionale, è il protagonista del quarto episodio della webserie della Figc, intitolata Speak Out! Il calcio racconta . L’iniziativa, pubblicata ... it.blastingnews.com

